حفتر: الجيش تصدى للمشروع الإرهابي في ليبيا

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ، أن إقامة دولة حرة ذات سيادة والتصدي للعدوان الخارجي، هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الشعب الليبي.

وقال المشير حفتر، إن غاية الليبيين وسعيهم هي إقامة دولة المؤسسات وبناء مؤسسة عسكرية قوية حديثة تملك القدرة على الدفاع عن الوطن وثرواثه ويهابها الأعداء، كما ثمن القائد العام للجيش الليبي تضحيات وشجاعة أبطال الجيش في سبيل إعلاء الصوت الوطني الليبي والعربي في مواجهة الإرهاب وأدواته.

واستعرض المشير حفتر، خلال اجتماع مع قادة الجيش، ما حققته المؤسسة العسكرية الليبية التي قطعت الطريق على الإرهاب الذي كان يستهدف كامل المنطقة، موضحا أن المشروع الإرهابي كان يسعى للسيطرة على ليبيا وتحقيق مشروعه التخريبي والدنيء.

وأشار القائد العام للجيش الليبي إلى الدور الإرهابي في ليبيا و الذي خلق الفوضى ونهب الثرواث الليبية ولازال يسعى ليتمكن من مآربه

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جاء ذلك في اجتماع موسع حضره رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ورؤساء الأركان البرية والبحرية والدفاع الجوي ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية ومدراء الإدارات.

ويأتي الإجتماع ضمن حرص القيادة العامة للجيش الليبي على متابعة برامج رفع الكفاءة والقدرة القتالية للقوات المسلحة في ظل التحديات التي تحيط بليبيا في مواجهة الإرهاب والغزو الأجنبي.





كما يأتي في اطار التأكيد على بذل المزيد من الجهد لخلق مؤسسة عسكرية منضبطة لديها القدرة على مواجهة الصعوبات وشدد القائد العام للجيش الليبي على أهمية التحلي بالضبط والربط ومتابعة القادة لمرؤسيهم ومتابعة رفع أداء الإدارات والهيئات والمناطق العسكرية

وشدد القائد العام خلال اجتماعه على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء و بالجرحى وضرورة ان تكون لهم الاولوية في صرف مستحقاتهم و تكليف قيادات تعرف قيمة تضحياتهم و تقديم مايلزم بشأن أوضاعهم و المحافظة عليهم من أن يلحق بهم عوز أوحاجة