اتهام 3 عمال حفر بالتورط في حادث انهيار عقار المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول، متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع ٣ منازل أخرى ومصرع ٨ أشخاص من أفراد ٣ عائلات واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى.
ووصل إجمالي ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى ٨ قتلى، بينهم سيدتين و٣ فتيات وأطفال تتراوح أعمارهم ما بين "٥ و٧" سنوات .
من جهته، وقرر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية، الذى باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا انهيار المنزل، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب.
كما وجه وكيل وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية، وحصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم ١٣ أسرة.
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