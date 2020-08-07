ترامب يقضي على تيك توك.. قرار بمنع التعاملات المالية بعد 45 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً بمنع التعامل المالي مع مالكي "تيك توك"، بعد 45 يوما.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إساءة استخدام تطبيق تيك توك في حملات تضليل لصالح الحزب الشيوعي الصيني، وفق العربية.

وقال ترامب إنه يجب أن نتخذ إجراءات صارمة ضد مالكي تطبيق تيك توك.

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