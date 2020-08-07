حصيلة الوفيات بكورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في البرازيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية. وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وفق رويترز. ووصلت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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