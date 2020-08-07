ارتفاع ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى ٨ قتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين: تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من انتشال ٤ جثث لأم وبناتها الثلاثة من تحت أنقاض منزل منطقة الرجبي المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى ٨ قتلى ومصابين. أعلنت مديرية الصحة بالغربية -في بيان لها- عن انتشال كلا من ندى السيد عبد الفتاح (٢١ سنة)، ومنى عبد النبى أبو العينين (٤٥ سنة)، وأميرة السيد عبد الفتاح (١٧ سنة)، منة السيد عبد الفتاح (١٣ سنة)، من أسفل أنقاض العقار المنهار وجاري استكمال عمليات البحث عن باقي الضحايا.

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