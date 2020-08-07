أطبّاء بلا حدود تنضمّ إلى "سي ووتش" لإنقاذ حياة المهاجرين بالبحر المتوسط

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها ستنضم إلى منظمة "سي ووتش" على متن سفينة "سي ووتش 4"، وهي سفينة جديدة تُعنى بعمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط. وقالت اليوم، الخميس 6 أوت 2020، إن هذا التعاون أنشئ بصورة طارئة بسبب إستغلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد 19 كمبرر لفرض المزيد من التقليص على أنشطة البحث والإنقاذ، بينما تكرّس دوامة العنف والاستغلال في ليبيا وتحكم على الناس بالغرق من خلال سياسات تتعمّد عدم تقديم المساعدة لهم، وفق تعبيرها

وصرّح رئيس بعثة "سي ووتش 4"، فيليب هان، "إنّ سفينة سي ووتش 4 والتحالف الواسع الذي يدعمها هو إجابة المجتمع المدني الأحادية على سياسة الاتحاد الأوروبي العنصرية التي تتمثل في ترك الناس للغرق بدلاً من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. إنها رمزٌ للتضامن مع الأشخاص المُرتَحلين وإشارة واضحة للاتحاد الأوروبي بأنّنا لن نتوقف عن الإنقاذ رغم جميع جهودهم لعرقلتنا. ويُترَكُ الناس للموت في المياه أو يُدفعُون إلى الأماكن نفسها التي يحاولون الفرار منها، بينما تُشاهد طائرات الدوريات الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي من الأعلى، مُتواطئين في رميِ الناس لمصيرهم. وطالما تستمرُّ دولُ الاتحاد الأوروبي في ترك الناس يغرقون كرادِعٍ لهم، سوف نستمرُّ بعملنا وسوف نحصُل على الدعم."