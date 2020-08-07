كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد.. انفجار مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار داخل مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل، وذلك وفق مواقغ إخبارية إسرائيلية.

وتسبب الانفجار، الذي وقع مساء أمس الخميس، في اندلاع حريق في المبنى.

وذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية، أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.

وتداول عدد من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو من الحريق، الذي ظهر فيه الحريق يلتهم المبنى، وسط محاولات من رجال الإطفاء من أجل السيطرة عليه.