وصول طائرة مساعدات أمريكية إلى بيروت لدعم الشعب اللبنانى بعد انفجار المرفأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الخميس، طائرة C-17 خاصة بالقوات الجوية الأمريكية، لنقل الإمدادات الحيوية والمساعدات بسرعة قدر الإمكان لدعم احتياجات الشعب اللبنانى، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى، وأسفر عن سقوط نحو 138 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح ومصاب حتى الآن.



ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، عبر فيسبوك، صورا من وصول الطائرة، صحبها بتعليق: "قام طيارو القوات الجوية الأمريكية، بتفريغ إمدادات المساعدات الإنسانية من طائرة C-17 فى بيروت".

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وأضافت: "تنسق القيادة المركزية الأمريكية مع القوات المسلحة اللبنانية والسفارة الأمريكية فى بيروت لنقل الإمدادات الحيوية بسرعة قدر الإمكان لدعم احتياجات الشعب اللبنانى".

وكان الجيش الأمريكى، أعلن أنه سيرسل ثلاث شحنات من المياه والغذاء والأدوية إلى لبنان، بعد يومين من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فرانك ماكينزي، أجرى اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لإبلاغه بالمساعدات الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ثلاث طائرات للنقل العسكري من طراز "سي-17" محملة بالغذاء والمياه والأدوية جاهزة للإقلاع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم العون للبنانيين خلال هذه "المأساة المروعة" بالتعاون مع الجيش اللبناني والسفارة الأمريكية في لبنان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.