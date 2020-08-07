بدءاً من اليوم «الجمعة»..تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القادمين إلى مصر من خلال الجو أو البحر أو البر، موضحا أنه سيتم العمل بالقرار من غد الجمعة الموافق ٧/ ٨ / ٢٠٢٠.
جاء في المادة الأولى من القرار: يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.
وجاءت المادة الثانية في القرار: يستثني في المادة الأولى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو موسى علم أو مطروح.
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على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات دون أن يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.
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