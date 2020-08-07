شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشارك بـ1500 مراقب في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة حصلت على موافقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أحد المنظمات المراقبة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها الأسبوع المقبل، مضيفًا أن المنظمة ستشارك بـ 1500 مراقب من أعضائها في مراقبة العملية الانتخابية بالمحافظات.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ستنظم دورة تدريبية أونلاين لأعضائها المشاركين فى مراقبة الانتخابات بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا الى أن مجلس الشيوخ هو مجلس خبرة ومن المهم تواجده لدراسة التشريعات و القوانين المكملة للدستور .

Advertisements

وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مجلس الشيوخ لديه سلطة تشريعية تتعلق بالقوانين المكملة للدستور وأن هناك كمية قوانين متعلقة للدستور مهم أن تدرس، مشيرًا الى أن القوانين المنظمة للعمل الأهلى والحزبى والنقابات المهنية تعد من القوانين المكملة الدستور.

وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن كل القوانين المكملة للدستور لابد أن تعرض على مجلس الشيوخ أولا ثم مجلس النواب، لافتا الى أن مجلس الشيوخ سيكون بيت خبرة مهم يقدم وجهة النظر في الموضوعات التي ستعرض عليه من رئيس الجمهورية.