شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جرحى في مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء اليوم الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.

وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين في وسط بيروت وطالبوا باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وتقدم المحتجون باتجاه مجلس النواب لكن القوى الأمنية منعتهم فرموها بالحجارة، والزجاج.

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ورمت القوى الأمنية بدورها الحجارة باتجاه المحتجين، كما رمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى.

وأشعل المحتجون النيران من خلال حرق الألواح الخشبية واللوحات الإعلانية في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة.