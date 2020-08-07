تسجيل أكثر من 8300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كيب تاون - (د ب أ):
أعلنت جنوب أفريقيا مساء الخميس عن تسجيل أكثر من 8300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة التي لديها خامس أكبر عدد من الحالات عالميا من تسجيل 10 آلاف حالة وفاة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد حتى الآن 9298 حالة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 400 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر من نصف عدد حالات الإصابة بالفيروس في إفريقيا بتسجيل 529 الفا و 877 حالة.
وتجاوز عدد حالات الإصابة في القارة الأفريقية بذلك المليون حالة إصابة.
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