5 أضعاف الوفيات.. مؤسس "مايكروسوفت" يحذر من كارثة أسوأ من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بأن العالم سيواجه أزمة بيئية أسوأ من أزمة فيروس كورونا.

وكتب "جيتس" في مدونته، أنه "مهما كان الوباء مروعا، قد تكون تغيرات المناخ أسوأ من ذلك"، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ستكون نسبة الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة على الأرض مشابهة للسنوات الـ 40 القريبة، وستزيد عنها بـ 5 أضعاف بحلول عام 2100، وفق روسيا اليوم.

ودعا بيل جيتس لمواجهة تغيرات المناخ، بتخفيض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، واستخدام المنجزات العلمية والابتكارات للرقابة على مستوى الانبعاث.

وأعرب عن قناعته بأن مكافحة تغير المناخ يجب أن تجري في الدول النامية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة.