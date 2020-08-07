10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بفرع الأكاديمية العربية بـ"العلمين الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تقديم ١٠ منح دراسية للعشرة الأوائل في الثانوية العامة، وذلك بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال عبد الغفار أنه سيجري تقديم الطالبة "سامية محمد عبد الرحمن" الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين على مستوى الجمهورية، منحة كاملة للدراسة بالأكاديمية.

وأشار إلى أن الطالبة نموذج مشرف مكافح للشباب أصحاب التحدي الذي نفخر بتواجده في الأكاديمية، قائلا: "الأكاديمية تضم أصحاب الإرادة والتحدي من الشباب المصري والعربي".

وحصلت الطالبة سامية عبد الرحمن علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع 395.5 درجة.