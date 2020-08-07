جرحى في مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية اللبنانية وسط بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ):
سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء اليوم الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.
وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين في وسط بيروت وطالبوا باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وقام المحتجون بالتقدم باتجاه مجلس النواب لكن القوى الأمنية منعتهم فقاموا برميها بالحجارة،والزجاج.
وقامت القوى الأمنية بدورها برمي الحجارة باتجاه المحتجين، كما قامت برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى.
وقام المحتجون بإشعال النيران من خلال حرق الألواح الخشبية واللوحات الإعلانية في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة.
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