قبل التصويت على تمديد حظر الأسلحة.. إستقالة المبعوث الأميركي للملف الإيراني برايان هوك

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، استقالة المبعوث الأميركي المختص بالملف الإيراني برايان هوك، على أن يقوم إليوت أبرامز الممثل الأميركي إلى فنزويلا بمهماتهً.



يأتي ذلك في وقت يعد مجلس الأمن الدولي لتصويت يجرى الأسبوع المقبل على محاولة أميركية لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران. ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يفتقر إلى الدعم الكافي.



وكان هوك حذر من مغبة إنهاء الإمم المتحدة حظر السلاح المفروض على طهران في أكتوبر المقبل، واصفا حدوث ذلك بـ"الخيانة".



وتخضع إيران لغاية أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.



وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.



وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.



وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

المصدر: رويترز

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