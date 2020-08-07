كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. سفيرة لبنان بالأردن تعلن استقالتها على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفيرة اللبنانية في الأردن ترايسي شمعون، اليوم الخميس، عن تقديم استقالتها، على الهواء مباشرة خلال حديث من بيروت مع محطة mtv اللبنانية، وذلك احتجاجا على الأوضاع الداخلية اللبنانية.

وقالت ترايسي شمعون، "على الكل أن يرحلوا بسبب هذا الاهمال الشامل!"، مضيفة "أنا أبكي وجعا على وطني اليوم بفضل ما يحصل وهذا الكم من الفساد والإهمال الحاصل".

وأضافت شمعون، "علاقتي بالرئيس ميشال عون تاريخية ووالدي الشهيد داني شمعون وقف إلى جانبه في السابق، وتعييني في الأردن لم يكن فقط بسببه بل بسبب جلالة الملك عبدالله الذي تربطه بجدّي علاقات تاريخية وصداقات"، وفق أم تي في اللبنانية.

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وتابعت السفيرة اللبنانية المستقيلة، "أفتخر أنني أشرفت على مساعدات من المملكة الأردنية ومن جلالة الملك عبدالله وهي تصل إلى لبنان اليوم"، مضيفة "أنا أبكي وجعاً على وطني بفضل ما يحصل اليوم وهذا الكم من الفساد والإهمال الحاصل".

كما دعت السفيرة اللبنانية المستقيلة، إلى انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد.

ووصلت شمعون بيروت اليوم الخميس، بالتزامن مع وصول المستشفى العسكري الميداني الأردني، إلى البلاد.