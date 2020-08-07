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فيديو: يونس الميموني
وصلت قبل قليل بطنجة، تعزيزات عناصر القوات المسلحة الملكية، من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.
وضمت قافلة التعزيزات شاحنات ثقيلة لنقل المدرعات والمعدات العسكرية، وحافلات على متنها عناصر من القوات المسلحة الملكية.
وكانت مصادر قد كشفت أمس الأربعاء ل “اليوم24″ أن عناصر القوات المسلحة، سترافق عناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة، والعناصر الأمنية، في الجولات التي تقوم بها، في مختلف أحياء وشوارع المدينة لرصد المخالفين للتدابير الإحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والداخلية.
وتأتي هذه التدابير المتخذة على خلفية الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي شهدته عاصمة البوغاز، خلال الأسابيع الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عناصر الجيش تصل إلى طنجة للمساعدة في تنفيذ إجراءات الحجر-صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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