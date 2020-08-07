أصغر بمليار عام من المتوقع.. دراسة جديدة تؤجج الجدل بشأن عمر الكون

تمكن فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية من إجراء قياس لعمر الكون وسرعة تمدده باستخدام طريقة جديدة وبناء على بيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي.

وأظهر القياس الجديد أن عمر الكون يقدر بحوالي 12.6 مليار عام، أي ينقص بأكثر من مليار سنة من القيمة التي رجحتها في السابق قياسات علمية دقيقة، وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب هذا التفاوت.

وما زال الكون يلعب لعبة التخفي مع العلماء، ويتمنع في الكشف عن عمره الحقيقي الذي ظن العلماء أنهم اهتدوا إليه خلال السنوات الماضية وحددوه بما يقارب 13.77 مليار عام.

ويعتمد العلماء اليوم على العديد من المقاربات لتحديد الفترة الزمنية التي تفصلنا على الانفجار العظيم أو بداية الكون، كالرياضيات والنمذجة الحاسوبية، واستخدام تقديرات المسافة للنجوم الأقدم، وحركة المجرات وانفجارات النجوم، ومعدل توسع الكون وإشعاع الخلفية الكونية الميكروي.