رسميا.. هذه لائحة تواريخ العطل المدرسية للموسم الدراسي 2020-2021

حددت تواريخ عطل التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي برسم السنة الدراسية 2020- 2021.

وتنطلق العطلة البينية الأولى وعيد المولد النبوي الشريف يوم 25 أكتوبر وتمتد حتى فاتح نونبر من السنة الجارية، و6 نونبر الذي يخلد ذكرى المسيرة الخضراء، و18 نونبر ذكرى عيد الاستقلال.

وحدد تاريخ العطلة البينية الثانية بين 6 و13 دجنبر المقبل، على أساس أن تنطلق عطل السنة المقبلة يوم فاتح يناير ثم تليها يوم 11 من الشهر ذاته بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، في وقت حدد فيه تاريخ عطلة منتصف السنة الدراسية بين 24 و31 يناير.

وتنطلق العطلة البينية الثالثة يوم 14 مارس وتستمر حتى الـ 21 منه، تليها عطلة عيد الشغل يوم فاتح ماي، على أساس أن يختتم برنامج العطل الدراسية بالعطلة البينية الرابعة وعيد الفطر خلال الفترة الممتدة بين 9 و16 ماي من السنة المقبلة.