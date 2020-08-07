شكرا لقرائتكم خبر عن 1.316 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ومصر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 29644 حالةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت أيضاً 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 449، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 20553 بعد تعافي 559 شخصاً.

ورصدت مصر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 21 حالة جديدة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 95006 حالات، من ضمنهم 48898 حالةً شفاء و4951 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 1716 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 48898 حالةً.

فيما سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و34 إصابة وافدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.