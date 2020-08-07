«إصدار عقوبات صارمة ضد أي مخالف» .. تفاصيل منع تنقل السياح من «جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح»

قرر اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، منع تنقل السياح من المحافظات السياحية المصرح لهم بتواجدهم فيها، وهي (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح)، وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية التي تم وضعها من قبل وزارة السياحة والآثار.
وأكد الاتحاد أن أي منتجع سياحي سوف يخالف الضوابط سيتم إصدار عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
جدير بالذكر أن مصر قررت استئناف حركة السياحة الدولية والداخلية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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