شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام مرشح مجلس الشيوخ يقدم خدمة اعرف لجنتك عبر موقعه الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عادل إمام المرشح رقم 67 (رمز المركب الشراعي) بانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة عن تقديم خدمة اعرف لجنتك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت madelemam.com حيث يمكن لأي ناخب الدخول إلى الموقع وإدخال رقم البطاقة للحصول على بيانات لجنته الانتخابية ومكانها لتسهيل مهمة الناخبين.

وقال محمد عادل عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر: إنه وجه أعضاء حملته الانتخابية لاستكمال دورهم التثقيفي والتوعوي وتوضيح أهمية التعريف بمجلس الشيوخ بشكل ميسر للجماهير من المستويات والقطاعات المختلفة كما وضع ملخص هذا الشرح على الموقع الإلكتروني، الذي يتيح أيضا لكل ناخب معرفة لجنته الانتخابة بالضبط. وذلك لنشر الوعي بين المواطنين قبل انتخابات المجلس، وأنه وفق قانون مجلس الشيوخ يجب على جميع المرشحين القيام بعملية التوعية والثقيف السياسية اللازمة للناخبين بالدائرة الانتخابية بالجيزة، حيث حدد القانون طريقة التصويت الصحيحة، حيث اقتربت ساعات الحسم وأهمية الحفاظ علي أصوات الناخبين من فخ البطلان.

وأضاف عادل إن الدولة ومؤسساتها تعمل جاهدة على تفعيل ما جاء بالدستور بشأن انتخاب غرفة ثانية للبرلمان بصلاحيات محددة نظمها القانون رقم 141 لسنة 2020، وأن الناخب له كامل الحرية والحق في إختيار من يمثله في مجلس الشيوخ القادم، وأن الناخب يجب عليه أن يختار 8 مرشحين وفقا لرؤيته وقناعاته سواء كانوا مستقلين أو حزبيين.

وأشار عادل إلي أنه كما تحدد سيتم التصويت للمصريين بالخارج سيكون يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وسيتم التصويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وعبر البريد السريع، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي مقار اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل.

كما أكد محمد عادل إمام علي أهمية الإنتباه لخطوات إحتساب الأصوات الصحيحة والتي هي كما يلي:

• يكون الناخبة/الناخبة مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية

• تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية –أو جواز السفر

• يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته

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• يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

• ثم يأخذ جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

• على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة

• ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة آخري مستقلة.

• وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي

• على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

• يقوم بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

• يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين

• وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.

• يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

• ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

وأوضح المرشح لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أن صوت كل مواطنة أمانة ويجب علينا جميعا تفويت الفرصة أمام كل من يحاول أن يبث روح السلبية في نفوس المواطنين ويثنيهم علي دورهم الوطني وإختيار ممثليهم، كما دعي لعدم الخضوع لتلك الدعوات الهدامة والتصويت بكثافة للحيلولة أمام المال السياسي، والعصبيات لإنتاج مجلس قوي، قادر علي تحقيق طموحاتنا في هذه المرحلة الحرجة والإصطفاف خلف مؤسسات الدولة المختلفة وقيادتنا السياسية للعبور بمصرنا لبر الأمان.