بين كل 100 ألف مغربي 24 شخصا مصابا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و559 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 29 ألف و644 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 20 ألفا و553 حالة بنسبة تعاف تناهز 69.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 449 حالة.

وأبرز لمرابط أن حالات الوفاة الجديدة (14حالة) تتوزع على مدن فاس (3 حالات)، والدار البيضاء (3 حالات)، والرباط (حالتان)، وطنجة (حالتان)، والرشيدية (حالة واحدة)، ووزان (حالة واحدة)، والعيون (حالة واحدة)، والصويرة (حالة واحدة)، مشيرا الى أن 86 في المائة من مجموع الحالات الجديدة سجلت بأربع جهات، وهي الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، فيما تم تسجيل 77 في المائة من حالات الإصابة بأربع مدن، هي الدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المرابط أنه تم تسجيل 383 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (363 حالة بالدارالبيضاء، 13 بمديونة، 6 بالمحمدية، وحالة واحدة ببنسليمان)، و289 حالة بجهة مراكش آسفي (269 حالة بمراكش، و13 بالحوز، 3 بآسفي، وحالتان بقلعة السراغنة، وحالة بكل من الرحامنة وشيشاوة)، و202 حالة بجهة فاس مكناس (146 حالة بفاس، و26 بتازة، و13 بمكناس، و11 بتاونات، و3 بافران، و2 بالحاجب وحالة واحدة بمولاي يعقوب)، و109 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (99 حالة بطنجة، و9 بتطوان، وحالة واحدة بالعرائش).

وسجلت 74 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (25 حالة بتمارة، و22 بالرباط، و14 بسيدي قاسم، و10 بسلا، وحالتان بسيدي سليمان، وحالة بالقنيطرة)، و33 حالة بجهة درعة-تافيلالت (16 حالة بورززات، و8 بميدلت، و5 بزاكورة، و3 بالراشيدية، وحالة واحدة بتنغير)، و31 حالة بجهة بني ملال خنيفرة (22 حالة ببني ملال، و5بأزيلال، وحالتان بخنيفرة، وحالة واحدة بكل من الفقيه بنصالح وخريبكة ).

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كما تم تسجيل 14 حالة بالجهة الشرقية (8 حالات بجرادة، حالتان بكل من تاوريرت وجرسيف، وحالة واحدة بكل من بركان وفكيك)، و5 حالات بسوس-ماسة (كلها بأكادير ادوتنان) وحالتان بجهة الداخلة-وادي الذهب، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء (بالعيون)، وحالة واحدة بجهة كلميم-واد نون (بطانطان).

أما مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فيبلغ حاليا 8642 حالة، بمعدل 24 لكل 100 ألف نسمة، حيث تاتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المقدمة (60 لكل 100 ألف نسمة)، تليها جهة فاس-مكناس (43 لكل 100 ألف نسمة )، ثم الدار البيضاء-سطات (28 لكل 100 ألف نسمة)، ومراكش-آسفي (22 لكل 100 ألف نسمة)، فيما تسجل أقل نسبة بجهة كلميم-واد نون (أقل من واحد).

وأشار المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 115 حالة،18 منها تحت التنفس الاصطناعي، تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (41 حالة، بينها 13حالة تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (29حالة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (21 حالة، بينها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي)، ، وفاس-مكناس (13 حالة، بينها 2 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (8 حالات، من بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وسوس -ماسة (حالتان).

وسجل المرابط أن 75 في المائة من 1144 حالة الجديدة، أي 858 حالة، تم تشخيصها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، التي شملت إلى حدود هذا الوقت 131 ألف و494 مخالطا، فيما لا يزال 19 ألفا و776 مخالطا رهن التتبع الطبي، مشيرا إلى أنه تم استثناء 21 ألف و122 حالات من كونها مصابة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و354 ألف و172 حالة.