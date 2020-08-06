شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتجول بدراجة هوائية في دبي والان مع التفاصيل

الخميس 6 أغسطس 2020 قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بالتجول بدراجة هوائية في مناطق مختلفة من إمارة دبي.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه بستوري انستغرام صورة للشيخ محمد بن راشد خلال ممارسته الرياضة في الإمارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يتجول بدراجة هوائية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.