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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتجول بدراجة هوائية في دبي والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بالتجول بدراجة هوائية في مناطق مختلفة من إمارة دبي.
ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على حسابه بستوري انستغرام صورة للشيخ محمد بن راشد خلال ممارسته الرياضة في الإمارة.
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