شكرا لقرائتكم خبر عن توَّرط فيها حزب الله.. البحرين تحبط عمليتي تهريب متفجرات من إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الخميس، إحباط عمليتى تهريب مواد متفجرة من إيران بعد ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات. وأشارت الداخلية البحرينية، حسبما نقلت “العربية” في خبر عاجل قبل قليل، إلى أن المقبوض عليهم أقروا بوقوف ميليشيا حزب الله خلف تلك العملية.

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