شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل

شهدت وسط بيروت الليلة تجمع عدد من المتظاهرين في ظل صيحات الغضب والدعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام " اشعل المتظاهرون النيران من خلال حرق الألواح الخشبية واللوحات الإعلانية، ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية .

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