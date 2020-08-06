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روسيا تنشئ مستشفى ميدانيا لمساعدة مصابي انفجار بيروت 

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أقامت روسيا مستشفى ميدانيا في بيروت اليوم الخميس لمساعدة السلطات المحلية في التعامل مع تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة الآلاف.

وتم إنشاء المستشفى الميداني، الذي سيتولى أطباء روس تقديم الخدمة به، من جانب وزارة الطوارئ الروسية، مع وجود أطقم روسية إضافية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزارة القول إن أكثر من 120 روسيا يشاركون في جهود الإغاثة.

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وأعلنت روسيا أمس إرسال خمس طائرات محملة بشحنات من الإمدادات والمساعدات إلى بيروت، تشمل أجهزة اختبار لفيروس وبدل وقاية من أجل رعاية المرضى المصابين بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء اللبناني قد صرح يوم الثلاثاء بأن الكارثة نجمت عن انفجار أكثر من 2700 طن من سماد نترات الأمونيوم الذي تم تفريغ شحناته في مستودع بمرفأ بيروت قبل عدة سنوات.

وألمحت تقارير إعلامية إلى أن هذه الشحنات كانت على متن سفينة تعود لروسيا.

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