شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف متطوع يتلقون الجرعة الأولى من "لقاح كورونا" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

تلقى أكثر من 5000 متطوع من 80 جنسية مختلفة الجرعة الأولى للقاح كورونا (كوفيد-19) غير النشط ضمن التجارب الأولى عالميا للمرحلة الثالثة للقاح والتي تجرى في الإمارات.

وانطلقت التجارب في أبوظبي بتاريخ 16 يوليو الماضي بإدارة شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".. وتم تطوير اللقاح غير النشط من قبل شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم.

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وينتمي آلاف المتطوعين الذين تلقوا اللقاح إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات وأعمار مختلفة تراوحت بين 18 و 60 سنة.

تأتي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح غير النشط عقب نجاح المرحلتين الأولى والثانية اللتين أجرتهما شركة "سينوفارم سي إن بي جي" في الصين، حيث أسفرتا عن قيام 100% من المتطوعين بتوليد أجسام مضادة بعد تلقي جرعتين من اللقاح خلال 28 يوماً.

وستكون المرحلة الثالثة متاحة أمام المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ممن يعيشون في الإمارات، والتي ستستمر لفترة تمتد من 6 إلى 12 شهرا، حيث سيُطلب من المتطوعين التواجد لمتابعة حالتهم خلال هذه الفترة.