خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية... ضبط ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة للتعليمات في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، مساء الخميس، ضبط ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة للتعليمات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقته الخليج 365، " بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي لقائد شرطة بغداد ضبطت مفارز شرطة بغداد ٢٣٠ دراجة نارية مخالفة ضمن قاطع مسؤولية القيادة وتسلمها للمرور العامة".



واضاف أن "هذه الدراجات ضبطت بدون اوراق اصولية ويستقل كل واحدة منها شخصين خلافا للتعليمات".

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