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زيدان وصالح يبحثان أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التقى برئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى، بحث إجراء الانتخابات المبكرة والاستعدادات اللازمة لذلك، والتأكيد على أهمية تظافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية".

 

واضاف انه "تم التطرق إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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