زيدان وصالح يبحثان أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التقى برئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى، بحث إجراء الانتخابات المبكرة والاستعدادات اللازمة لذلك، والتأكيد على أهمية تظافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية".
واضاف انه "تم التطرق إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة".
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