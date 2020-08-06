وزير الدفاع يستعرض للمالكي خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، على ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، فيما استعرض وزير الدفاع خطط الوزارة للارتقاء بجهوزية القوات المسلحة.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير الدفاع جمعة عناد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الامنية والعمليات العسكرية التي نفذتها مؤخرا تشكيلات الجيش والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق الثانية لملاحقة فلول داعش الارهابية".
واكد المالكي "ضرورة توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار"، مثمنا "الدور الذي تؤديه مختلف صنوف الجيش في مقارعة أعداء العراق".
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