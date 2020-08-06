تدريسي مصاب بالوباء يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة 'صورة'

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نشرت وزارة التعليم العالي، الخميس، صورة لتدريسي مصاب بالوباء وهو يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاستاذ الدكتور حسين الشمري التدريسي في كلية العلوم بجامعة الكوفة سجل حضورا ومتابعة لامتحانات طلبته النهائية الإلكترونية على الرغم من اصابته بالجائحة".
جدير بالذكر أن الدكتور حسين الشمري مكلف بإدارة مركز التحسس النائي في جامعة الكوفة ويشرف على عدد من أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وسبق له نشر العديد من البحوث في المجلات العلمية.
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