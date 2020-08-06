قصف إسرائيلي على موقع بغزة

إيمان أحمد - داوود عودةالجمعة 2020/8/7 12:55 ص بتوقيت أبوظبي
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، موقعاً في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفاد مصدر أمني، لـ"الخليج 365"، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه موقع لحركة حماس، وتسببت بدمار في المنطقة دون إصابات.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل خلال اليوم.
وأطلق نشطاء عشرات البالونات المحملة بشعل حارقة تجاه التجمعات الإسرائيلية، لأول مرة منذ أشهر ما تسبب باشتعال النيران في حقول إسرائيلية.
ووفق مصادر فلسطينية، فإن الفصائل استأنفت اليوم الخميس إطلاق البالونات بعد توقفها طوال الشهر الماضية ضمن تفاهمات التهدئة.
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