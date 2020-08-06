الإمارات تهنئ مصر واليونان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين، والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس: "تهنئ دولة الإمارات مصر واليونان على توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي يعكس جهود قيادتي البلدين والتنسيق والتعاون بينهما لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما".

وفي وقت سابق الخميس، وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، أن الاتفاق يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة عقب توقيع الاتفاقية، إنه تم التوصل لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض.

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ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن هذا الاتفاق يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة، ويتيح المضي قدما لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة خاصة في مجال النفط.

من جانبه، شدد نيكوس دندياس على أن الاتفاق مع مصر "يحتذى به ويتوافق مع القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

ووصف وزير الخارجية اليوناني خلال المؤتمر الصحفي، اتفاق ترسيم الحدود مع الجانب المصري بـ"التاريخي"، مشددا على أنه اتفاق "عادل ويحقق المنفعة لدولتينا".

وقال دندياس إن هذا الاتفاق يعبر عن بداية مرحلة جديدة لعلاقات أعمق بين بلدينا، منوها بأن بلاده مستعدة لمواجهة كل التحديات في المنطقة مع مصر.

ودعا وزير الخارجية اليوناني دول المنطقة أن تحذو حذو مصر فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مشددا على أن "الاتفاق يتوافق مع القوانين الدولية على عكس اتفاق حكومة الوفاق وتركيا غير الشرعي".