سوابق حزب الله مع نترات الأمونيوم (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف أن التنظيم دائما التخزين لمواد نترات الأمونيوم على مدار تاريخه.



و يبدو أن هدفه من تخزين المواد تنفيذ عمليات إرهابية، كما أن حسن نصر الله تحدث في وقت سابق عن إمكانية استخدام المادة لتفجير إسرائيل.

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كما أن هناك عدة وقائع تدل على تخزين لحزب الله للمادة.. فما هي؟

احتفظ بـ 3 أطنان من نترات الأمونيوم في مخزن بلندن 2015 وعناصر حزب الله احتفظت بكمية من نترات الأمونيوم في مخزن بألمانيا وتم ضبطها، كما أن بريطانيا اعتقلت 4 من التنظيم خزنوا أطنان من الأمونيوم في مصنع سري للقنابل.

و في أغسطس 2015 ضبطت الكويت 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، و ضبطت الأمن بقبرص 430 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله في 2015، وضبطت تايلند في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

كما أن الأجهزة الأمنية بلبنان أكدت بشأن أن الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت وقع في مخزن لسلاح حزب الله.. فإلى متى سيحاول حزب الله استخدام المادة كسلاح نووي يدمر العالم؟