الداخلية البحرينية: ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات قادمة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الخميس، ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات قادمة من إيران.، متهة حزب الله بالوقوف وراء عمليتي تهريب مواد متفجرة من إيران، جاء ذلك نقلا عن العربية.



وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الصحة العامة بملكة البحرين، متمثلة بقسم مراقبة الأغذية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بغلق إحدى المنشآت الخاضعة لتصنيف الخدمات السياحية في منطقة العدلية إدارياً ومباشرة اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها، وذلك على إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة من الجهات المعنية.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، قالت الصحة العامة بأنه نظرًا لمخالفة تلك المنشأة للإجراءات والاشتراطات التنظيمية الواجب تطبيقها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، فضلاً عن تقديم خدمات الشيشة المحظور تقديمها خلال هذه الفترة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المنشأة.