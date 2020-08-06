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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يتجول بالدراجة في شوارع دبى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
وثقت كاميرات الهواتف تجول الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالدراجة في شوارع مدينة دبى وتأديته الصلاة، وذلك من خلا لقطات انتشرت منذ قليل بين مستخدمو موقع تويتر.
وذكرت جريدة الخليج، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة :"محمد بن راشد يتجول على دراجة هوائية في شوارع دبي ويؤدى الصلاة وفق لقطات وثقها رواد التواصل على حساباتهم الشخصية".
ونشر الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، صورة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية اليوم بشوارع دبى، كما نشرت صحيفة الإمارت اليوم صورا للجولة.
يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم مدينة دبى، حرص على تقديم النعى والمواساة للبنان، بعد الانفجار الذى وقع بمرفأ فى بيروت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وكتب حاكم مدينة دبي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة .. اللهم أرحم من انتقلوا إليك.. اللهم ألطف بأهلها ..اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".
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