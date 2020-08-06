الليرة التركية تنهار إلى مستويات قياسية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة يوم الخميس بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشاكل أشد لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.
وبحسب رويترز، حذر محللون من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي الذي تكبد الكثير خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
وبعد عامين من أزمة عملة مدمرة أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية، اقتربت الليرة من نصف قيمتها مقارنة ببداية العام 2018.
وفي ظل التراجع القياسي للعملة مقابل الدولار واليورو، يشعر الأتراك بالقلق من تراجع الدخل والقوة الشرائية وانخفاض مستويات المعيشة في بلد معتاد على حرية التجارة والسفر.
وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267 في آخر تداول له.
وفي حين لزم الزعماء السياسيون الصمت، قال البنك المركزي يوم الخميس إنه سيستخدم جميع الوسائل للحد من التقلبات المفرطة في السوق.
وقالت الهيئة المنظمة لعمل البنوك إنها أعفت جميع المقرضين الدوليين من بعض القيود المفروضة على تبادل النقد الأجنبي.
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