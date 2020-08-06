مصر ترد على مزاعم تركيا وإعتراضها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

ردت وزارة الخارجية المصرية، على التصريحات الصادرة من جانب تركيا اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقعة اليوم الخميس، بين القاهرة وأثينا، معربة عن استهجانها للموقف التركي الذي صدر قبل معرفة مضامين الاتفاقية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ إنه ”‏لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلا على الاتفاق الخاص بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان وتفاصيله“.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد قالت إن المنطقة التي شملها اتفاق بين اليونان ومصر، لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تقع في نطاق الجرف القاري التركي.

وذكرت الوزارة، أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا، مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، على حد زعمها .