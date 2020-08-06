«توقيف 16 شخصا» .. عمليات اعتقال ومنع سفر مسؤولين على خلفية انفجار بيروت

بعد قرار هيئة التحقيق في مصرف لبنان المركزي، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا بمنع سفر 7 مسؤولين في الجمارك ومرفأ بيروت، من بينهم مدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت، فيما تم توقيف 16 شخصا في إطار التحقيقات.

وجاء القرار بمنع سفر المسؤولين، ومن بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وسلفه شفيق مرعي، ومدير المرفأ حسن قريطم، "بناء على التحقيقات".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن قاض، أنه صدر أمر أيضا بتوقيف 16 شخصا، في إطار التحقيقات في انفجار بيروت.

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وكانت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قد أصدرت قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها أيضا مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.