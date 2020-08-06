قرار عاجل بتجميد حسابات لمسؤولي ميناء بيروت ومنع السفر لآخرون

قررت السلطات اللبنانية، الخميس، تجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك.
تمثل خطوة تجميد الحسابات ثاني خطوة عقابية لها بعد إعلان السلطات اللبنانية وضع المسؤولين في مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية.
وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن قرار بتجميد الحسابات العائدة لمسؤولين لبنانيين بينهم مديري الجمارك السابق والحالي ومدير مرفأ بيروت.
وبحسب الوثيقة فإن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أصدرت قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، لكل من مدير مرفق بيروت حسن قريطم، مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي وموظفين رسميين آخرين هم نايلا الحاج، ميشال نحول، جورج ضاهر، نعمة البراكس.
وإضافة إلى تجميد حساباتهم، قرر المدعي العام في لبنان القاضي غسان عويدات، وبناء على التحقيقات، منع سفر كل من شفيق مرعي, ونايلا الحاج وبدري ضاهر وحسن قريطم ومصطفى فرشوخ وميشال نحول وفوزي البراكس.
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