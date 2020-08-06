شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب بالالتزام بالمعايير والأكواد فى تغطية انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب صالح الصالحى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحفيين و الإعلاميين الالتزام بالأكواد و المعايير التى وضعها المجلس و التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها الأسبوع القادم.

وأضاف الصالحى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجلس الأعلى للاعلام سيكون على تواصل دائم بالهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل العقبات أمام الإعلاميين و الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات، مطالبا بعدم نقل الأخبار عن وسائل التواصل الاجتماعى وعدم نشر المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات والالتزام بالنتيجة المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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ولفت صالح الصالحى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أن من يخالف الأكواد و المعايير سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات و التدابير التى أقرها المجلس، معلنا عن تشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس لمتابعة الصحفيين و الإعلاميين و تذليل العقبات أمامهم.