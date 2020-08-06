غريق جديد في شاطئ الموت في الإسكندرية.. ومصدر: "ماتت بعد ما طلعت من المياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقيت سيدة مصرعها غرقا، مساء اليوم الخميس، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن السيدة التي لقيت مصرعها غرقا تدعى "سلوى حنفي محمد جويدة" 26 عاما، مقيمة شارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

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وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن السيدة نزلت البحر في تمام الساعة الثالثة عصرا وتعرضت للغرق بعد مرور 20 دقيقة، قائلا:" جرى إخراجها من البحر في حالة إعياء وتم نقلها إلى مستوصف طبي بذات المنطقة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن عدد من المواطنين لا يزال يصرون على نزول البحر بشاطئ النخيل الذي يمتد بطول 1800 متر، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، يوم 10 يوليو الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.