طالبة ثانوية عامة تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدمت طالبة في مرحلة الثانوية العامة، تقيم في إحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس، على الانتحار، بتناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بعد حصولها على مجموع لا يرضيها في امتحانات الثانوية العامة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة بيلا، من مستشفي بيلا المركزي، بوصول "د. ن"، 17 سنة، طالبة بالثانوية العامة، وتقيم بقرية الهمة التابعة لدائرة المركز، في حالة إعياء شديدة، بإدعاء تناول أقراص حفظ الغلال السامة، وتوفيت عند وصولها المستشفى.

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انتقل الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونوه، لفحص البلاغ، وتبيّن انتحار الطالبة بتناول قرص حفظ الغلال السامة، ما أدى إلى وفاتها وذلك لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع لا يرضيها في امتحانات الثانوية العامة، والتي ظهرت نتيجتها خلال اليومين الماضيين.

وبسؤال أهل الطالبة، قرروا تناول ابنتهم حبة حفظ الغلال السامة لمرورها بحالة نفسية سيئة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها.

جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بيلا المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.