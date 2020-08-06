مصر / وفاة طيّارَيْن إثنين إثر سقوط طائرة تدريب بمطار الجونة

قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر، إن مصابيْن في حادث تحطّم طائرة في مطار الجونة بمصر لقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات. وأوضحت "المصادر" أن المتوفين هم محمد سعيد خليل محمد السروجي (21 سنة، طيار) وأكرم خليل خالد حسن الحصري (36 سنة، طيار). وسقطت طائرة تدريب شراعية اليوم، الخميس 6 أوت 2020، في مطار الجونة بمصر. Advertisements وكشفت مصادر ملاحيّة مصرية أن طائرة شراعية خاصة من طراز "أبولو" سقطت أثناء رحلة لها فوق منتجع الجونة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

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