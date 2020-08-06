أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم، الخميس 6 أوت 2020، حصيلة جديدة لضحايا الإنفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء
وقال المتحدث بإسم الوزارة، رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.
وأوضح المتحدث لـ"فرانس برس" أن هذه الحصيلة "ليست نهائية"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيلة غير نهائيّة، إرتفاع ضحايا إنفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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