الحصيلة غير نهائيّة، إرتفاع ضحايا إنفجار بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم، الخميس 6 أوت 2020، حصيلة جديدة لضحايا الإنفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء



وقال المتحدث بإسم الوزارة، رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.



وأوضح المتحدث لـ"فرانس برس" أن هذه الحصيلة "ليست نهائية"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.