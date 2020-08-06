الدفاع المدنى السعودي يحاول السيطرة على حريق بمحطة قطار الحرمين

بدأت اليوم فرق الدفاع المدنى بالسعوديه، حريقًا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرًا.
وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمانالقرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم (الخميس) عن وجود حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين.
و أضاف القرني بحسب صحيفة "عكاظ" فور تلقى البلاغجرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح ان الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الانتشار للمواقع المجاورة، ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.
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