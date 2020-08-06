أشادت وزيرة الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني زينة عكر بما وجده لبنان من دعم عربي ودولي منذ بداية محنته الحالية وحتى الآن.
وأكدت عكر في حديث خاص للإذاعي أيمن عطية في برنامجه حوار "على البعد" أن التحقيق في مجراه لتحديد المذنبين ومحاسبتهم، وموضحة أن لا سماح علىالإطلاق بأي مساس بمسرح الجريمة لاي طرف أيا كان.
وأضافت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر أن أولوية الاحتياج الآن هي للمواد الطبية لان الأهم الآن هو مساعدة الناس خاصة المصابين.
كما أشارت إلى احتياج لبنان أيضا إلى مواد كالزجاجوالألومنيوم ومواد البناء باعتبار أن البلد بصدد إعادة إعمار العاصمة بيروت.
وفيما يتعلق بالتحقيقات الجارية لمعرفة المسؤول عن تلك التفجيرات، أكدت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر أن الأولوية الآن هي تقديم الدعم للمحتاجين اما في شأن المسؤولية فكل من من شارك أو علم بوجود هذه المواد الخطرة بالميناء مسؤول ولكن من سيحدد درجة المسؤولية هي لجنة التحقيق المنوط بها هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة عكر : الأولوية الآن لمساعدة الناس والمذنبون سيحاسبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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