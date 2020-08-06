قناة لبنانية : عناصر من حزب الله دخلوا مرفأ بيروت عبر الهيئة الصحية

ذكرت قناة " إم- تى – فى" اللبنانية أن هناك مصدر عسكرى مطلع على التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت ، قال أن عناصر من حزب الله دخلوا المرفا عبر الهيئة

الصحية، وكان لديهم شيء ما يفعلونه فى الداخل.

وأضاف المصدر العسكرى، أن فريق بلجيكى جاء لتقديم المساعدة بأعمال البحث، انتظر لساعات طويلة منذ الصباح

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قبل السماح له بالدخول إلى منطقة المرفأ.

وهز انفجار ضخم فى مرفأ بيروت، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانى حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.